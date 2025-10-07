Francos minimizó la renuncia de Espert a su aspiración electoral

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, relativizó la renuncia de José Luis Espert a su candidatura por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y trató de bajar el tono al escándalo por presuntos vínculos narco. “Del sábado al domingo se ve que reflexionó”, dijo, y atribuyó la polémica a “un error de comunicación”. Según el funcionario, el episodio se había convertido en el centro de la campaña y era un “daño enorme” para el Gobierno.

Francos insistió en que la decisión fue “personal” y que el presidente Javier Milei “lo sostuvo creyendo absolutamente en su inocencia”. Según el ministro, el mandatario “entendió que era una acción del kirchnerismo que trató de ensuciar la campaña”, por lo que evitó ceder ante la presión opositora.

En una entrevista radial, Francos aseguró que Espert “no tuvo la suficiente claridad para expresar la situación”, y repitió que “fue un error de comunicación”. Aun así, admitió que el diputado “dejó esa sensación en la opinión pública”.

El jefe de Gabinete buscó cerrar la polémica al afirmar que “no hay imputación alguna” y que el vínculo con el empresario investigado fue “un contrato profesional” sin consecuencias judiciales.

Al reducir la crisis a un problema de discurso, el funcionario dejó expuesto el intento del Gobierno nacional de desdramatizar un episodio que golpeó de lleno a su imagen y mostró las grietas de una dudosa estrategia electoral.