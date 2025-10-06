Alarmante: una de cada tres familias en Argentina vive en la precariedad

En Argentina, una de cada tres familias vive en viviendas precarias, según un informe de organizaciones sociales como Techo y Fundación Vivienda Digna.

La investigación alerta sobre hacinamiento, falta de acceso a agua potable, baños y electricidad segura, afectando salud, educación y desarrollo. De acuerdo al estudio, más de 5 millones habitan barrios populares, 6 millones carecen de baño y 1 millón sufre hacinamiento crítico.

El documento subraya que garantizar una vivienda adecuada exige seguridad legal en la tenencia, acceso a servicios básicos, condiciones de habitabilidad, criterios de accesibilidad y una localización adecuada. Sin estos pilares, la desigualdad urbana seguirá profundizándose.