Crece la fuga de afiliados de las prepagas por altos costos

Cada vez más familias abandonan las prepagas y regresa a las obras sociales o acude directamente a hospitales públicos, un fenómeno que podría tensionar aún más el sistema de salud argentino.

Así lo advirtió Hugo Magonza, titular de la Unión Argentina de Salud (UAS), quien señaló que personas con patologías dejan de pagar la prepaga, reflejando la pérdida de ingresos de los sectores medios.

Magonza también destacó la concentración del sector y el creciente peso de medicamentos en los costos, que pasó a representar menos del 20% a más del 40% de los gastos de las empresas de salud en pocos años.