José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza en medio de un escándalo por presuntos vínculos con el narcotráfico

El economista liberal y actual legislador, José Luis Espert, anunció su renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el espacio La Libertad Avanza, de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.



La decisión se da en un contexto de fuerte tensión política, tras la difusión de acusaciones que lo vinculan con el narcotráfico, lo que generó un notable impacto en el oficialismo y obligó al presidente Javier Milei a aceptar su dimisión.



“POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO”, escribió Espert en su cuenta oficial de X (antes Twitter). “Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla”.





La noticia sacudió al oficialismo, que contaba con Espert como una de sus principales figuras en el conurbano bonaerense. Su baja se da en el tramo final de la campaña, lo que representa un golpe político para el armado electoral libertario.



En su lugar, irá Diego Santilli, importante dirigente del PRO.



