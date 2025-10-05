La canasta básica de los jubilados superó $1,5 millones en octubre

La Defensoría de la Tercera Edad difundió su último relevamiento sobre la Canasta Básica del Jubilado, que en octubre de 2025 alcanzó los $1.514.074. El dato refleja un incremento del 26,12% en apenas seis meses, ya que en abril la misma canasta se ubicaba en $1.200.523. El informe advierte que los mayores aumentos se concentran en rubros sensibles como medicamentos y alimentos, lo que profundiza la vulnerabilidad del sector.

Según el documento, el 27% del gasto corresponde a medicamentos, que trepan a $402.880 mensuales. La alimentación representa el 23%, con un costo estimado de $348.000. La vivienda absorbe el 19% del presupuesto, unos $294.000, mientras que la limpieza insume un 7%, equivalente a $107.444. El resto se distribuye en transporte, indumentaria y otros servicios básicos.

El relevamiento se realizó en los principales centros urbanos del país, incluyendo Ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense, Mendoza, Córdoba y Rosario, donde se concentra la mayor población de adultos mayores.

Desde la Defensoría remarcaron que se trata de “una historia que se repite”, ya que los datos ratifican la precariedad estructural que enfrentan los jubilados. La entidad advirtió que la pérdida de poder adquisitivo y el peso creciente de los medicamentos configuran un escenario de miseria creciente para un sector.