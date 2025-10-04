Milei respaldó a Espert tras confirmase su vínculo con Machado

José Luis Espert reapareció públicamente con un video en redes sociales en el que intentó explicar la transferencia de 200 mil dólares que recibió de una empresa vinculada al empresario Fred Machado, detenido y requerido por la justicia estadounidense por causas de narcotráfico, fraude y lavado de dinero.

El candidato a diputado de La Libertad Avanza defendió que ese pago correspondía a un contrato de consultoría profesional, ajeno a la política. “Puedo haber pecado de ingenuo, pero delincuente jamás”, señaló en un intento de despegarse del escándalo.

Según su versión, Machado lo contactó para asesorías vinculadas a la minería y el pago fue registrado en Estados Unidos como honorarios profesionales. Incluso vinculó la relación con la presentación de uno de sus libros en Viedma, pero afirmó que no mantuvo otros negocios con el empresario.

El apoyo de Milei

Lejos de tomar distancia, el presidente Javier Milei salió de inmediato en defensa de su candidato bonaerense. A través de las redes sociales denunció una “burda operación kirchnerista” contra Espert, en un gesto interpretado como un respaldo político inequívoco.

El mandatario no solo desestimó las denuncias, sino que también acusó a la oposición de “manosear las instituciones” por pedir que Espert deje la presidencia de la Comisión de Presupuesto. De esta manera, Milei convirtió un problema personal del candidato en un escándalo compartido con todo el oficialismo.

La candidatura ratificada

En medio de versiones que indicaban que Espert estaba a punto de bajar su candidatura a diputado nacional, el economista negó esa posibilidad y ratificó que competirá: “No me bajo nada”, escribió en sus redes sociales.

Las especulaciones sobre una eventual renuncia se dispararon cuando, entrada la noche, Espert llegó a la Quinta de Olivos para reunirse con Javier Milei. El encuentro alimentó las dudas sobre el futuro político del diputado, pero la confirmación en redes disipó cualquier hipótesis de retirada.

El apoyo de Milei terminó de instalar la imagen de un presidente dispuesto a blindar a sus aliados, incluso cuando pesan sobre ellos vínculos con figuras del crimen organizado.