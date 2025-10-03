La recaudación cayó 10% por la quita de retenciones

La recaudación tributaria de septiembre alcanzó $15,4 billones, con un aumento interanual de 20,2%, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Sin embargo, la cifra equivale a una caída real cercana al 10%, en línea con el deterioro que ya se venía registrando en los últimos meses.

El organismo explicó que la comparación se ve afectada por ingresos extraordinarios de septiembre de 2024, cuando habían impactado el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre Bienes Personales, la moratoria, vencimientos anuales de Ganancias y Bienes Personales y la vigencia del Impuesto PAIS. “Sin estos ingresos, la variación interanual habría sido cercana al 40%”, detalló ARCA.

Entre enero y septiembre, la recaudación sumó $134,8 billones, con un incremento nominal de 45,7% frente al mismo período de 2024. Sin embargo, el dato más relevante del mes fue el impacto de la decisión oficial de reducir o suspender retenciones para distintos complejos exportadores.

Los derechos de exportación aportaron $562.892 millones, con una mejora nominal de apenas 4,3% y una baja real de 21%. Según ARCA, la caída respondió a la aplicación del Decreto 526/2025, que redujo aranceles, y del Decreto 682/2025, que estableció transitoriamente una alícuota cero para las exportaciones de soja, maíz, trigo, girasol, cebada, sorgo y carnes, entre otros productos.

Si bien la medida buscaba incentivar liquidaciones en un contexto de escasez de dólares, terminó golpeando la recaudación, ya que los ingresos por retenciones son una de las principales fuentes de recursos fiscales. El efecto se sintió de inmediato y puso en evidencia las tensiones entre la necesidad del Gobierno de sumar divisas y el costo fiscal de reducir tributos en un escenario de cuentas públicas cada vez más ajustadas.