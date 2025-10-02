Violenta represión policial en la marcha de los jubilados

Una feroz y desmedida represión de las fuerzas de seguridad se desató en las inmediaciones del Congreso durante la tradicional marcha de los miércoles de los jubilados. El operativo comenzó poco después de las 15, cuando la protesta se desarrollaba de manera pacífica sobre las veredas de la plaza. Sin provocación alguna, policías, gendarmes y prefectos avanzaron sobre los manifestantes, empujando con escudos y arrojando gas a corta distancia. En medio del caos, un jubilado identificado como Víctor fue detenido y denunció golpes y maltratos. En total, la represión dejó más de 20 heridos, mientras los manifestantes intentaban dispersarse bajo el amedrentamiento policial.