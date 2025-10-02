Denuncian 3 mil despidos y fraude en empresas tecnológicas subsidiadas

La Asociación Gremial de Computación (AGC) presentó una denuncia contra Globant y otras 20 empresas vinculadas al mundo tecnológico que reciben subsidios ante la Autoridad de Aplicación de la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento, que depende del Ministerio de Economía de la Nación.

El gremio reveló que hubo 3.080 despidos en el primer semestre del este año, cuando la ley estipula que los receptores de subsidios tienen prohibido bajar la nómina, incluso están obligados a incrementarla para seguir siendo beneficiarios del esquema.

En este camino, el sindicato acusó al “ex unicornio nacional” dirigido por Martín Migoya de incumplir sus obligaciones. Es que Globant, inscripta en el Registro Nacional de Beneficiarios, es un caso testigo en un universo de numerosas empresas que se encuentran en la mira sindical por la misma maniobra: recibir miles de millones de pesos del Estado para subsidiar salarios a través del Bono de Crédito Fiscal (BCF) (que cubre hasta el 70% de las contribuciones patronales) y, al mismo tiempo, realizar despidos.

A su vez, en la denuncia figuran otras compañías como Hexacta, Biside, Atos, Arbusta, ARL, Health Management Solutions, IAFH Global, NTT Data (Everis), Epidata, Pragma, QServices, Axoft y Snoop.

La presentación de la AGC se basa en la tendencia a la baja de la nómina de personal afectado a las actividades promovidas por la ley. El gremio presentó como prueba documental un informe que revela la constante reducción de empleados de Globant durante la primera mitad del año, que, a su vez, incumple el plazo de 60 días para cubrir las bajas. Según los datos obtenidos, la plantilla de personal promovido de Globant se redujo en 453 puestos de trabajo entre enero y julio de 2025. Esta reducción viola directamente lo estipulado en la ley.