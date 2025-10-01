Nación lanza descuentos para jubilados

El Gobierno nacional anunció un programa de descuentos para todos los jubilados y pensionados, sin importar el monto de sus haberes, en supermercados y autoservicios de todo el país. La medida surge a tan solo un mes de las elecciones nacionales, con la intención de estimular el consumo.

La propuesta entra en vigencia esta semana y alcanzará a más de 7 millones de beneficiarios, según los cálculos realizados desde Casa Rosada.

El beneficio estará disponible en más de 7.000 locales, incluyendo supermercados como Disco, Jumbo, Vea, Día, Coto, La Anónima, Josimar y Carrefour, además de autoservicios vinculados a la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA).

Los descuentos serán del 10% sin tope de reintegro en compras generales, y 20% en perfumería y limpieza en algunos locales. No aplica a carnes, electrodomésticos ni ciertas marcas seleccionadas.