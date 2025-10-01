En la mira: Espert niega vínculos narco y enfrenta pedido de expulsión

En su paso por Olavarría, José Luis Espert negó cualquier relación con Antonio “Fred” Machado, imputado por lavado, narcotráfico y fraude. El diputado aseguró que esos señalamientos son parte de “una campaña sucia” en su contra, promovida por el kirchnerismo, y sostuvo que no hay “absolutamente nada” que lo vincule al empresario. En su descargo, cargó contra Juan Grabois por haber presentado una denuncia que lo señala por un giro de USD 200.000 desde cuentas atribuidas a la red de Machado para su campaña.

Una defensa cargada de evasivas

Acompañado por Diego Santilli y dirigentes libertarios, Espert repitió la idea de ser víctima de una “infamia” destinada a debilitarlo en pleno año electoral.

El diputado acusó al kirchnerismo de impulsar un “golpe destituyente”. Asimismo, sostuvo que de concretarse, también se vería afectado el programa económico del Gobierno y presentó la denuncia como un ataque a sus convicciones, intentando comparar el reclamo de transparencia con una persecución política.

Cabe mencionar que el candidato de La Libertad Avanza no ofreció pruebas que desmientan las transferencias denunciadas ni explicó por qué un empresario bajo investigación aparece como supuesto aportante de su campaña. En lugar de aclarar los señalamientos, Espert reaccionó con irritación, dejando sin respuesta las interrogantes sobre los fondos.

El pedido de expulsión

Por su parte, legisladores de Unión por la Patria y Coherencia presentaron un pedido de expulsión contra el diputado tras revelarse su presunto vínculo con Machado. El documento, dirigido al presidente de la Cámara, Martín Menem, invoca el artículo 66 de la Constitución y plantea la “inhabilidad moral sobreviniente” del legislador, quien además preside la Comisión de Presupuesto. Los bloques sostienen que la presencia de su nombre en registros financieros ligados a Machado constituye un hecho de gravedad institucional y reclaman preservar la honorabilidad del Congreso.

Mientras Espert mantiene su defensa basada en la victimización y ataques al kirchnerismo, la Justicia y la oposición aguardan que se presenten pruebas concretas. La decisión del Congreso sobre su futuro legislativo será clave para determinar cómo se resuelve la rendición de cuentas en casos de presuntos vínculos con fondos irregulares.