La confianza en Milei cae a su nivel más bajo desde su asunción

La gestión de Javier Milei enfrenta un derrumbe en su credibilidad. Según el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella, en septiembre de 2025 la confianza ciudadana cayó a 1,94 puntos, el registro más bajo desde su asunción y, por primera vez, por debajo de los 2 puntos. La baja mensual fue del 8,2% y la interanual del 10%, consolidando una tendencia descendente que refleja el desgaste del oficialismo.

El retroceso estuvo marcado por dos hechos: la denuncia de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad y la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Ambos episodios golpearon la narrativa presidencial y dejaron en evidencia la fragilidad de un Gobierno que prometía transparencia y eficiencia, pero que hoy exhibe opacidad y retrocesos.

El informe muestra que todos los subíndices se deterioraron: honestidad de los funcionarios, capacidad para resolver problemas, eficiencia en el gasto público y evaluación general del Gobierno. La mayor caída se dio en la preocupación por el interés general, con un desplome del 15,1%.

La comparación histórica tampoco favorece a Milei. Su promedio de confianza en 21 meses (2,46 puntos) está por debajo del de Mauricio Macri en igual período y apenas por encima del de Alberto Fernández.

Con la economía en crisis, denuncias de corrupción y promesas incumplidas, el Gobierno enfrenta un escenario de creciente aislamiento. La caída de la confianza no es sólo un número, es la señal de que la legitimidad política de Milei se erosiona a pasos acelerados.