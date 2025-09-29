El transporte público pierde usuarios por costo e inseguridad

Según el Grupo DOTA, el transporte público en el AMBA registra una baja de hasta 22% en la cantidad de pasajeros. El encarecimiento del boleto y la inseguridad en el conurbano explican la caída en el servicio.

Según el informe, lo usuarios realizan más viajes en bicicleta, a pie o en autos de aplicación. Tras las 21, la circulación de colectivos cae casi a cero por la inseguridad en las calles.

La combinación de tarifas impagables y riesgo en las paradas refleja un Estado ausente, incapaz de garantizar un servicio esencial para millones.