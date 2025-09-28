La Plata

Nuevo incentivo para ahorrar luz

El Gobierno compensará a industrias que reduzcan la electricidad en verano.

El Gobierno nacional lanzó un programa de incentivo para aliviar el consumo de energía eléctrica en el verano. Mediante el mismo, compensará económicamente a las industrias que reduzcan el uso de electricidad en horarios pico de demanda.

La iniciativa está dirigida a Grandes Usuarios Mayores (GUMA), los Grandes Usuarios Menores (GUME) y los Grandes Usuarios de las Distribuidoras (Gudis) del Mercado Electrico Mayorista (MEM).

Los interesados deberán adherir voluntariamente y cumplir con el requerimiento de potencias máximas registradas mayores a 300 kW y con el requisito técnico de tener instalado sistema de medición y registro que permita identificar el consumo de energía activa con paso horario.

El plan permitirá que las industrias y grandes comercios perciban un ingreso monetario al ofrecer reducciones de carga eléctrica para que estén disponibles como una reserva adicional del sistema cuando la red esté al límite.

