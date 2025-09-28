Denuncian al Gobierno por la “estafa” de las retenciones

La principal controversia de la semana pasada fue la eliminación de las retenciones por tan solo 72 horas. La medida había puesto como límite el 31 de octubre o alcanzar un cupo de 7.000 millones de dólares. Como el Gobierno nacional no exigió el pedido de acreditación de la tenencia de los granos, como es habitual, un puñado de grandes cerealeras declararon futuras exportaciones y ganaron 1.500 millones en concepto de exención de retenciones.

La decisión política generó un gran enojo entre los productores agropecuarios, que se habían ilusionado, pero vieron cómo fueron beneficiados solamente los gigantes del campo. En este sentido, calificaron la medida como una estafa del gobierno de Milei.

Ante esto, la maniobra ya fue denunciada ante la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA). Los apuntados van desde Javier Milei, Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta.

“La apropiación de la riqueza que le corresponde a los productores argentinos es continua por parte de las empresas exportadoras intermediarias, trasnacionales en su casi totalidad. Se evidenció, por la desmesura y ampulosidad del ardid, y de manera cuantitativa, cómo al productor rural, quién es el sujeto que genera con su trabajo el grano, otro sujeto especulador, la empresa exportadora, le va a transferir la carga de un pago que la última nunca le va a realizar al Estado”, puede leerse en la denuncia realizada en forma anónima, pero que ya investiga la PIA.

Más voces en contra

Javier Rotondo, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), denunció que la eliminación temporal de las retenciones a las exportaciones se trató de un “negociado” de corte financiero que defraudó al productor agropecuario y sirvió para “tapar un incendio” cambiario del Gobierno nacional.

En diálogo con Radio Rivadavia, lamentó la forma “torpe” en que se gestionó la decisión, que se desnudó rápidamente como una operatoria puramente financiera. “Fue burla 72 horas lograr que haya más de 14 millones de toneladas en el curador”, sentenció el dirigente, quien señaló que la medida se enfocó solo en la soja, dejando de lado otros cultivos.

Finalmente, Rotondo reconoció que este tipo de acciones generó una “ruptura en la confianza” del campo hacia el Gobierno, y exigió que las futuras medidas sean de “corte productivo, de no corte coyuntural” para reconstruir la credibilidad.

También se expresó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro: “No podés anunciar un beneficio para el productor y que ese beneficio sea para las agroexportadoras”.

Según dijo en una entrevista a Clarín, lo que en un principio generó entusiasmo se volvió decepción cuando los productores vieron que “muy pocos pudieron aprovecharla”.

Por otro lado, apuntó contra una gestión “concentrada en variables macro que desatiende el Estado” y mencionó el abandono de rutas nacionales en Santa Fe. Reclamó una deuda mensual de 20.000 millones de pesos con la caja de jubilaciones provincial y relativizó el giro de 3.000 millones en ATN.