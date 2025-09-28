Francos confesó que no esperan el apoyo de Estados Unidos

Guillermo Francos lanzó una frase confusa: “El Gobierno no está esperando que llegue el apoyo. La palabra del gobierno de Estados Unidos diciendo ‘vamos a estar cuando lo necesiten’ es suficiente. Eso es fundamental”.

Además, el jefe de Gabinete destacó en declaraciones radicales que Argentina tiene “fondos suficientes para hacer frente a la demanda de dólares y pagar la deuda”.