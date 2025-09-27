Milei en caída: La economía y los escándalos hunden la imagen presidencial

La aprobación al gobierno de Javier Milei se derrumbó en septiembre, dejando al descubierto un desgaste acelerado en la Casa Rosada. De acuerdo con una encuesta de RDT Consultores, el 51,5% de los consultados desaprueba la gestión libertaria, mientras que apenas un 34% la respalda. El dato encendió las alarmas en el oficialismo, donde se acumulan las señales de malestar social y económico.

El estudio relevó a más de dos mil personas en todo el país y confirmó que la principal preo­cupación de la ciudadanía es la economía cotidiana. La recesión, la caída del salario y la pérdida del poder adquisitivo se consolidan como los problemas centrales. Ni siquiera la baja de la inflación, exhibida como bandera de gestión, alcanza para revertir el humor social.

Los resultados muestran una caída de más de seis puntos en la imagen positiva del Presidente, junto con un retroceso de casi cinco puntos en la aprobación general. A la par, también se desplomó la valoración de Karina Milei, que acumula críticas por su fuerte influencia en decisiones estratégicas. La combinación de estancamiento económico y sospechas de corrupción en el entorno más cercano al mandatario complica todavía más el panorama.

El bolsillo en el centro de la tormenta

El informe subrayó que la preocupación de los encuestados pasa por el empleo, el consumo y los ingresos reales. El ajuste iniciado en diciembre de 2023 provocó un deterioro notable en los salarios, que ya no logran recomponerse frente a los aumentos de tarifas y el encarecimiento de bienes básicos. El resultado es un malestar creciente entre los propios votantes libertarios, que comienzan a distanciarse del Gobierno.

Pronóstico electoral incierto

El relevamiento también midió la intención de voto de cara a las próximas elecciones y reflejó un cambio de tendencia. El peronismo, reunido en Fuerza Patria, superó a La Libertad Avanza con el 36,4% frente a 35%.

Si bien la diferencia es mínima, en febrero la ventaja era de más de 16 puntos a favor de Milei.

El documento dejó en claro es que el “ajuste ordenado” prometido por el oficialismo no encuentra respaldo. La recesión, los salarios en baja y los escándalos internos desgastan a un gobierno que, a menos de dos años de iniciado, ya enfrenta un rechazo mayoritario y un horizonte político incierto.