Organizaciones sociales se manifestaron frente a Capital Humano

Organizaciones sociales realizaron ollas populares frente al Ministerio de Capital Humano para visibilizar el impacto de la crisis alimentaria en los barrios más vulnerables. Norma Morales, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), advirtió que “el hambre crece” y que el gobierno de Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello “da la espalda al pueblo”.

La concentración buscó mostrar la creciente demanda en comedores y denunciar un ajuste que afecta a familias humildes mientras favorece a grandes empresarios y exportadores. Morales cuestionó que, mientras el Ejecutivo acusa a los movimientos sociales de ser “fantasmas”, son las autoridades quienes “se enriquecen robándole al pueblo y multiplicando el hambre”, y señaló que con apenas el 3% de las supuestas coimas de Karina Milei se podrían financiar más de 10.000 ollas mensuales.

El reclamo también apuntó contra Pettovello por no transparentar los fondos destinados a los comedores y por auditorías inexistentes. “No podemos naturalizar que niñeces pasen hambre. La dignidad no se negocia”, concluyó Morales.