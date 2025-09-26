Un intendente de Somos Buenos Aires se suma al espacio de Kicillof

Todo parece que el armado político de Somos Buenos Aires para las elecciones provinciales, donde obtuvo un pobre 5,25% de los votos, está a pronto de romperse. En este sentido, a pocas semanas de los comicios, sufrió una de sus primeras bajas: el intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, se sumó al Movimiento Derecho al Futuro, espacio de Axel Kicillof.

En declaraciones a medios locales, Alegre dio a entender que la alianza con Somos Buenos Aires fue temporal, ya que solo estuvo vigente para los comicios bonaerenses. En su distrito, la lista quedó segunda con el 33,02% de los votos, por detrás del 37,77% logrado por La Libertad Avanza.

Tras las elecciones, el intendente de General Villegas encabezó una reunión con sus funcionarios locales para analizar el resultado. Allí, definieron qué posición tendrá su espacio de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, y el resultado fue contundente: volverá a las filas que responden al gobernador bonaerense.

“También analizamos cuáles son las situaciones que podríamos haber realizado para obtener un mejor resultado. Entonces surge la idea de que en octubre se viene una elección muy importante y tenemos que saber dónde nos vamos a posicionar. La opinión casi unánime fue acompañar a Kicillof en su proyecto”, sentenció Alegre, cuyos orígenes en la política se dieron en el peronismo.