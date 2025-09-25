Sindicatos marchan contra el alineamiento internacional del Gobierno

Más de 100 sindicatos, agrupados en el Frente Sindical por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo, convocaron para hoy a las 18 en Plaza Flores a un “Encuentro por la Paz” en rechazo a la política exterior del Gobierno. Entre las entidades que adhieren se encuentran ATE, CATT y las dos CTA.

“El alineamiento de la Argentina con Estados Unidos e Israel es inaceptable”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, y remarcó que el acto busca ser “un severo llamado de atención a la política exterior del país”. La convocatoria también contará con la presencia del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y referentes políticos que rechazan la masacre contra el pueblo palestino y condenan todo acto terrorista, “venga de donde venga”.

El Frente Sindical advirtió que la subordinación de Argentina a los intereses de Washington contradice los lineamientos históricos del país y deshumaniza la búsqueda soberana de paz. La movilización busca repudiar la complicidad del Gobierno en el conflicto y exigir medidas urgentes para frenar la violencia.