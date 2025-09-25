La UCR negocia por el Presupuesto antes de perder poder

Tras una reunión en La Plata, la UCR bonaerense buscó enviar un mensaje a Axel Kicillof: que la discusión del Presupuesto 2026 de la provincia de Buenos Aires sea antes del 10 de diciembre y que incluya “el paquete completo” (Ley Fiscal impositiva y endeudamiento).

Pasada esa fecha, dado el resultado de las elecciones del pasado 7 de septiembre, la Legislatura bonaerense cambiará su composición: si no se unifican, los radicales quedarán divididos en espacios de tres, dos y un miembros en Diputados, mientras que en el Senado habrá solo dos representantes, que todo indica que no formarán un mismo es­pacio.

Ante este panorama, desde el partido centenario especulan que al gobernador le convendrá negociar con la composición actual de los cuerpos. Es que el peronismo tendrá quórum propio en el Senado, pero no podrá obtener los dos tercios necesarios para aprobar las leyes que necesitan de la mayoría especial.

Todo esto se habló en el encuentro entre diputados y senadores de UCR + Cambio Federal y los diputados nacionales Nicolás Massot y Karina Banfi.

Al respecto, el senador monzoista Marcelo Daletto cuestionó que Kicillof dio a conocer la ejecución presupuestaria pasada la mitad de año. “Si el gobierno tiene necesidad de endeudamiento, lo tiene que discutir en una ley de leyes para saber cuánto se va a gastar”, expresó.