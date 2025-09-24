Milei y Georgieva analizan el programa con el FMI tras el respaldo financiero de Estados Unidos

Javier Milei mantuvo este martes un encuentro clave con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), para evaluar el rumbo del programa que Argentina mantiene con el organismo tras la inyección de liquidez otorgada por Estados Unidos.

El swap de 20.000 millones de dólares concedido por la administración Trump permitirá al Gobierno afrontar los vencimientos de deuda privada previstos para 2026 y reforzar las reservas del Banco Central.

La reunión se desarrolló en el Hotel Langham, a metros de Times Square, donde se hospeda la comitiva presidencial. Georgieva arribó en una van negra junto al funcionario Luis Cubeddu, referente de la relación con Argentina dentro del Fondo, y evitó hacer declaraciones a la prensa. Milei estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el representante argentino en el organismo, Leonardo Madcur.

Horas antes, la propia Georgieva había celebrado en redes sociales el respaldo expresado por Scott Bessent a la política económica argentina. “Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”, escribió en X.