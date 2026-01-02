La CGT trabaja en una reforma laboral alternativa

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió avanzar en la elaboración de una reforma laboral alternativa para presentarla como base de negociación frente al Gobierno. La decisión surge tras reconocer que el oficialismo consolidó poder con la aprobación del Presupuesto 2026 y que buscará replicar ese esquema para imponer modificaciones en el régimen laboral.

La definición fue acordada en la mesa chica junto al nuevo triunvirato y dirigentes históricos, que avalaron una estrategia dual. En el encuentro se resolvió mantener públicamente una oposición cerrada al proyecto libertario mientras, en paralelo, se fortalecen vínculos con gobernadores y legisladores para preservar pilares del modelo sindical vigente.

El trabajo técnico quedó en manos de un equipo de dirigentes y asesores con experiencia parlamentaria, que ya comenzaron a revisar los puntos más sensibles de la iniciativa oficial para elaborar versiones alternativas que atenúen su impacto y puedan ser aceptables para sectores del Gobierno abiertos al diálogo.

Cabe señalar que la hoja de ruta no está exenta de tensiones internas. Dentro del espacio conviven posturas más confrontativas con otras que admiten adecuaciones parciales, una diferencia que se profundizó luego de que el oficialismo demostrara capacidad para reunir apoyos clave en el Senado.

En ese escenario, la CGT apuesta a gestiones caso por caso ante mandatarios provinciales y bloques legislativos para bloquear artículos considerados innegociables, como la vigencia de convenios colectivos, la ultraactividad y el financiamiento sindical. El objetivo es condicionar el alcance de la reforma y evitar un avance integral sobre la estructura gremial bajo la premisa de “reducción de daños”, reforzando su rol como actor central en la disputa laboral y en la defensa de derechos adquiridos.