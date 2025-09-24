El Gobierno bonaerense prorrogó la emergencia agropecuaria

El gobierno de la provincia de Buenos Aires prorrogó la emergencia agropecuaria en los municipios de Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué debido a las graves pérdidas registradas tras las inundaciones de mayo. La medida, que regirá del 1° de septiembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026, fue oficializada mediante el Decreto N°2452/2025 publicado en el Boletín Oficial.

Según el Ministerio de Desarrollo Agrario, la decisión se basó en informes técnicos que incluyeron relevamientos de campo, imágenes satelitales y estudios meteorológicos, confirmando el impacto directo en la producción rural. La Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario consideró que el fenómeno climático superó las posibilidades de respuesta de los productores, recomendando formalmente la prórroga.

Con la extensión de la emergencia, los afectados podrán acceder a beneficios impositivos y crediticios, como la exención del Impuesto Inmobiliario Rural proporcional al nivel de afectación y facilidades fiscales para productores en emergencia agropecuaria. ARBA coordinará la validación de los daños, mientras que el Banco Provincia habilitará líneas de crédito blandas para recomponer capital de trabajo y sostener explotaciones.

La medida se enmarca en la política provincial de apoyo a los sectores productivos ante emergencias climáticas, agravadas por lluvias persistentes y desbordes de cursos de agua, que provocaron pérdida de hectáreas y mortandad ganadera.

La prórroga busca brindar alivio inmediato y proteger la capacidad productiva de la región, especialmente entre pequeños y medianos productores que no pueden sostener períodos prolongados de inactividad.