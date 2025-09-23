Anuncian aumento para trabajadores del Garrahan

Mientras dice que no va a ejecutar las partidas dispuestas en la emergencia en Discapacidad y amenaza con hacer lo mismo con la Ley de Emergencia Pediátrica si prospera el rechazo al veto en el Senado, el Gobierno nacional anunció un aumento para los trabajadores del Hospital Garrahan.

Se trata de un “complemento mensual” de $450.000 para el “personal asistencial” y un $350.000 para el personal administrativo en relación de dependencia.

Al respecto, el ministro de Salud, Mario Lugones, explicó que la plata estaba “mal distribuida” y las subas se consiguieron con “recursos propios”.