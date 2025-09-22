El Financial Times volvió a criticar el plan de Milei

El Financial Times lanzó una nueva y severa advertencia sobre el rumbo económico del gobierno de Milei. Consideró que muchas de las políticas implementadas muestran signos crecientes de fragilidad financiera y política. Además, llegó a la conclusión que “esta dinámica no es sostenible”.

El artículo del reconocido diario británico llega luego que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió 1.100 millones de dólares en tres jornadas. Esta fuerte intervención, según explica el artículo, responde a la necesidad de contener la depreciación, pero incrementa al mismo tiempo el desgaste de las reservas, uno de los activos críticos que puede sostener o colapsar la estrategia oficial.

La nota del Financial Times, firmado por la corresponsal Ciara Nugent, no se queda allí: señala que el contexto político del Gobierno también suma presión. La derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y los escándalos que involucran, entre otros, a la hermana del presidente, Karina Milei, han contribuido a erosionar la confianza tanto en los mercados como entre la ciudadanía. En paralelo, la recuperación económica prometida no termina de consolidarse, lo que, según los analistas citados, podría agravar aún más la crisis si no se presentan señales políticas claras.

Un punto central de la crítica es que, para mantener el tipo de cambio dentro de la banda flotante impuesta este año (que forma parte del acuerdo con el FMI como contraprestación por los fondos comprometidos), el BCRA ha tenido que desprenderse de divisas a un ritmo elevado, algo que no sólo ataca las reservas, sino que también provoca fugas de confianza. Además, se apunta que esta política, al extraer pesos del sistema para cambiarlos por dólares, podría generar efectos adversos sobre la liquidez, el crédito y, en última instancia, sobre el nivel de actividad económica.

Este artículo se suma al publicado hace una semana por el medio británico, por el cual había calificado el momento del gobierno del mandatario libertario como “la mayor crisis de su presidencia”. “El riesgo es que la sociedad perciba los sacrificios como inútiles y el capital político de Milei se erosione más rápido de lo previsto”, había fulminado.