La morosidad de las familias alcanzó su máximo histórico

El último informe sobre entidades bancarias del Banco Central de la República Argentina (BCRA) reveló que la morosidad creció por noveno mes consecutivo en julio. El dato más alarmante es que en familias alcanzó un nuevo récord desde que hay registros.

Según el documento, el ratio de irregularidad en los préstamos a familias escaló al 5,7%, el valor más alto desde que la autoridad monetaria comenzó la serie, en enero de 2010. En junio la cifra había sido del 5,1%.

Las dos líneas que resaltan entre las de mayor morosidad son las de préstamos personales y tarjetas de crédito. En el primer caso, el porcentaje pasó del 6,5% al 7,3%, mientras que en el segundo se verificó un aumento desde el 4,9% al 5,3%.

En los préstamos prendarios también hubo un deterioro, aunque mucho más leve (desde el 3,7% al 3,9%). A su vez, los créditos hipotecarios escaparon a esta tendencia y mantuvieron una tasa de irregularidad baja e incluso menor a la de junio (0,9% vs 1% el mes anterior).

Empresas

En cuanto al segmento de empresas, la morosidad en julio fue del 3,2%, más del doble en comparación con el último mínimo de 1,5% alcanzado en octubre del año pasado. En el segmento de préstamos personales se observó un récord desde 2021, mientras que para tarjetas de crédito el porcentaje fue el más alto de la serie.

Pensando a futuro, entre el 14 de julio y el 18 de agosto, la tasa nominal anual (TNA) de los adelantos se disparó desde el 31% al 93%. Por ende, se espera que los datos de agosto vengan con peores datos.