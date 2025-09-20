Cerimedo ratificó lo que dijo Spagnuolo y apuntó a Casa Rosada

Un nuevo dolor de cabeza se le sumó al gobierno de Milei: se levantó el secreto de sumario en la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Ahora, se conoció la declaración de Fernando Cerimedo como testigo y complicó aún más los Milei y los Menem.

El influencer libertario y dueño de La Derecha Diario declaró que todo lo que dice Spagnuolo en los audios es cierto. Según reveló, el exdirector de la Andis le confirmó que las droguerías aportaban una coima del 8% sobre lo que facturaban, que el “el 3% iba a la Casa Rosada”, que Lule Menem se llevaba “un palo (dólares) por mes”.

De acuerdo con su relato, cuando una de las droguerías se quejó por el aumento de la coima del 5 al 8%, Spagnuolo les contestó que no podía hacer nada, “que le bajaron la línea de que no se meta”, es decir, órdenes de arriba.

Cabe decir que el testimonio de Cerimedo le quita fuerza a cualquier ofensiva judicial de desestimar los audios. Más allá que fueron grabados en un lugar público, los dichos del consultor comunicacional reafirman el contenido de esos audios y toda la trama de la corrupción con los medicamentos de los discapacitados.

Milei sabía

Cerimedo relató que Spagnuolo le contó que Milei lo invitó a Olivos en dos ocasiones. En la primera, el extitular de la Andis no pudo conversar. En la segunda, en junio de 2024, fue donde Spagnuolo le habría informado al Presidente sobre lo que estaba pasando en la Andis. “Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Javier Milei, que esto ya se lo había contado a Pettovello”, reiteró Cerimedo.

Dos meses después de estas conversaciones, Spagnuolo se habría “peleado con Pettovello” porque creía que ella “operó” una nota periodística sobre la Droguería Suizo-Argentina y sus vínculos con los Menem. “Ahí me cuenta que se están choreando casi un palo por mes”, le habría dicho Spagnuolo a Cerimedo sobre el “pedo con los Menem”.

Toda la declaración de Cerimedo exhibe de manera palmaria que la cúpula del gobierno de Milei estaba 100 por ciento al tanto de las maniobras de corrupción con los medicamentos y la discapacidad.