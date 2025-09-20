Kicillof: “Argentina se convirtió en el principal deudor del planeta con el FMI”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó nuevas críticas contra el Gobierno nacional y cuestionó la dependencia de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según afirmó, con los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei el país se convirtió en “el principal deudor del planeta” con el organismo internacional, una situación que considera insostenible y cada vez más conflictiva.

En una entrevista periodística, Kicillof recordó que el propio Fondo reconoció en documentos internos que los créditos otorgados a la administración de Macri fueron fallidos y mal utilizados. A pesar de esas conclusiones, volvió a prestar bajo las mismas condiciones y con idénticos requisitos de ajuste al gobierno de Javier Milei.

El exministro de Economía también destacó que la Argentina cuenta con una base industrial que la caracteriza y que debe ser defendida. Planteó que las políticas de apoyo a la producción nacional hoy son tendencia incluso en países desarrollados, como Estados Unidos, que apuesta por reindustrializar su economía. En cambio, el FMI condiciona los préstamos a programas que van en dirección contraria, limitando las posibilidades de desarrollo.

Por último, Kicillof advirtió que la relación con el organismo internacional está destinada a empeorar en el tiempo, más aún con la profundización del ajuste impulsado por Milei.