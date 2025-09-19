Mercados en rojo: acciones y bonos argentinos vuelven a caer y el riesgo país toca su mayor nivel en un mes

El mercado financiero argentino cerró este viernes con una nueva jornada negativa, marcada por la caída de las acciones y la persistente debilidad de los bonos soberanos.

El índice S&P Merval retrocedió 0,5% hasta ubicarse en los 1.690.000 puntos, el nivel más bajo de los últimos 13 meses. En paralelo, los ADRs argentinos en Wall Street registraron descensos de hasta 2,5%, liderados por los bancos.

En el segmento de renta fija, los bonos Globales y el Bonar 2038 mostraron retrocesos significativos —este último cayó 3,5%—, lo que llevó al riesgo país elaborado por JP Morgan a los 1.516 puntos básicos, su nivel más alto desde fines de agosto.

El panorama genera inquietud entre operadores e inversores, atentos a la dinámica de los precios y al indicador de riesgo, que condiciona el futuro de los activos argentinos en los mercados internacionales.

Mientras tanto, el dólar oficial se mantuvo en torno a los $1.475, sostenido por la fuerte intervención del Banco Central. La entidad monetaria volvió a ser el principal oferente de divisas: aportó el 65% de la oferta con ventas por USD 379 millones en la jornada previa.

Con un mercado que combina desconfianza y demanda firme de dólares, el Central se consolida como el actor central en la plaza cambiaria, en un contexto donde la presión sobre los activos locales no cede.