Coimas en Andis: levantaron el secreto de sumario

La Justicia levantó este jueves el secreto de sumario en la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que derivó en la salida de Diego Spagnuolo como titular del organismo. A partir de ahora, las partes involucradas podrán acceder a audios, pericias de teléfonos y registros de ingresos a countries, mientras se incorporan testimonios independientes que respaldan parte de lo denunciado por Spagnuolo.

El fiscal federal Franco Picardi continuará recabando pruebas, que incluyen declaraciones testimoniales, expedientes administrativos secuestrados y análisis de más de 600 contratos millonarios del programa Incluir Salud, destinados a medicamentos de alto costo para pacientes con pensiones no contributivas. La investigación apunta a posibles contrataciones direccionadas y sobreprecios durante el gobierno de La Libertad Avanza.

La figura de Spagnuolo sigue siendo clave. Aunque aún no cuenta con abogado, el extitular de la Andis podría presentarse como testigo arrepentido y aportar detalles adicionales sobre las irregularidades, incluyendo el rol de Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de Andis, señalado como responsable de manejar “la caja”. En paralelo, la situación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se vuelve cada vez más compleja, con audios y testimonios que comprometen su rol en la supervisión de los procesos.