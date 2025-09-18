Dólar en alza, bonos en caída y riesgo país récord

La tensión política volvió a trasladarse de lleno a la economía. Este jueves, los bonos argentinos en Wall Street se desplomaron hasta un 12%, mientras que las acciones retrocedieron más de 7% y el índice S&P Merval cayó 6,5% en dólares y 5% en pesos.

La reacción del mercado se dio en un contexto marcado por la derrota electoral del oficialismo en comicios provinciales y, sobre todo, por el rechazo legislativo a los vetos presidenciales impulsados por Javier Milei. La combinación de ambos golpes políticos encendió las alarmas entre los inversores.

El riesgo país —medido por JP Morgan— trepó por encima de los 1.300 puntos básicos, alcanzando su nivel más alto desde septiembre de 2024. En lo que va de este año acumula un salto del 110,6% y en septiembre solo avanzó un 61,3%, lo que refleja la creciente desconfianza sobre la capacidad del Gobierno para sostener el ajuste y cumplir con los compromisos de deuda.

El dólar paralelo, en tanto, superó los $1.500 en medio de la incertidumbre cambiaria, lo que refuerza la presión sobre los precios y la economía real. Las compañías argentinas que cotizan en el exterior también sufrieron el impacto: bancos y la petrolera YPF encabezaron las pérdidas más significativas, mostrando que la crisis política empieza a tener un efecto directo en la plaza financiera.