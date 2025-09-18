Pymes piden que el Gobierno se ocupe de la producción

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, cuestionó el Presupuesto 2026 y pidió al Gobierno nacional que incorpore a la industria como pilar central de su política económica.

Rosato sostuvo que la estrategia de Javier Milei para lograr el equilibrio fiscal excluye el fomento a las exportaciones, el mercado interno y la generación de empleo. Por ello, reclamó un diálogo “constructivo” para sostener la producción nacional.

Aunque valoró el superávit, el empresario advirtió sobre “errores que corregir” y subrayó que “sin industria no hay riqueza sostenible”. Sus declaraciones coinciden con un reciente informe de IPA que puso en evidencia un consumo débil y el rezago de la industria.