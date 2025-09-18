Pymes piden que el Gobierno se ocupe de la producción
Industriales Pymes Argentinos (IPA) exigen al Ejecutivo incluir al sector en su plan económico.
El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, cuestionó el Presupuesto 2026 y pidió al Gobierno nacional que incorpore a la industria como pilar central de su política económica.
Rosato sostuvo que la estrategia de Javier Milei para lograr el equilibrio fiscal excluye el fomento a las exportaciones, el mercado interno y la generación de empleo. Por ello, reclamó un diálogo “constructivo” para sostener la producción nacional.
Aunque valoró el superávit, el empresario advirtió sobre “errores que corregir” y subrayó que “sin industria no hay riqueza sostenible”. Sus declaraciones coinciden con un reciente informe de IPA que puso en evidencia un consumo débil y el rezago de la industria.