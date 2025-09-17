Contundente rechazo de Diputados a los vetos de Milei

La Cámara de Diputados debate este miércoles los vetos del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Pediatría y al aumento del financiamiento universitario. La oposición buscará revertir la decisión del Ejecutivo y darle aire a dos sectores golpeados por la falta de recursos: el Hospital Garrahan y las universidades nacionales.

El oficialismo de La Libertad Avanza llega debilitado a la sesión. Junto al PRO, intenta retener el tercio de votos necesarios para sostener los vetos, pero la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y las últimas caídas en el Congreso dejaron al Gobierno sin margen de sobra.

En la oposición hay optimismo, aunque también cautela. Creen que podrán reunir los votos para insistir con las leyes que aseguran más fondos para educación y salud. Aun así, desde la Casa Rosada desplegaron en las últimas horas una ofensiva para mantener el respaldo: ofrecieron recursos a gobernadores aliados y adelantaron un aumento para el personal del Garrahan.

Si los vetos son rechazados, la derrota será dura para Milei. En el Senado la oposición tiene garantizada una amplia mayoría de dos tercios para confirmar la sanción definitiva de ambas leyes.