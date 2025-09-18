El dólar tocó el techo de la banda y el BCRA comenzó a vender reservas

El dólar oficial cerró este miércoles en $1.438 para la compra y $1.490 para la venta, tras superar el techo de la banda cambiaria y forzar al Banco Central a desprenderse de reservas. El mayorista se ubicó en torno a los $1.474, mientras que el blue trepó hasta los $1.490, reflejando la presión sostenida sobre el mercado.

Ante este escenario, y tal como estaba previsto, el Banco Central salió a ofrecer divisas y vendió USD 53 millones.

La intervención del organismo frenó momentáneamente la suba, pero finalmente el tipo de cambio terminó el día en la banda superior. Las ventas afectaron a las reservas del BCRA, que bajaron US$98 millones este miércoles y quedaron en US$39.777 millones.