Provincia resolvió litigios con bonistas por la deuda heredada de la gestión Vidal

El Ministerio de Economía bonaerense anunció que alcanzó un acuerdo con los bonistas que mantenían juicios abiertos por no haber ingresado al canje de deuda realizado en 2021, un conflicto heredado del fuerte endeudamiento de la gestión de María Eugenia Vidal. Con esta resolución, que incluyó entendimientos en tribunales de Nueva York y desistimientos firmados en Alemania, la Provincia cerró la totalidad de los litigios pendientes vinculados a esos títulos.

El ministro de Economía, Pablo López, destacó que el acuerdo “es un hito más en el camino iniciado en 2020 bajo la gestión del gobernador Axel Kicillof” y subrayó que otorga previsibilidad en un marco de “sostenibilidad y responsabilidad en términos de deuda pública”, pese al contexto adverso de caída de transferencias nacionales y paralización de la obra pública financiada por la Nación.

La reestructuración de 2020-2021 había logrado la adhesión del 97,66% de los acreedores bajo ley extranjera, tras un fuerte incremento de la deuda provincial en moneda extranjera durante el período 2016-2019. Aquel proceso permitió aliviar vencimientos y garantizar los pagos semestrales de los nuevos títulos.

El entendimiento actual establece que los bonistas recibirán la misma cantidad de bonos en dólares con vencimiento en 2037 que hubieran obtenido de ingresar al canje. Según la cartera económica, se trató de una solución “mutuamente beneficiosa”, sin alterar el compromiso provincial con la sostenibilidad fiscal.