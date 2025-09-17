Alertan por otro verano de colapso del sistema eléctrico

Informes oficiales indican que el sistema eléctrico argentino podría colapsar en los picos de consumo de energía ante temperaturas extremas. Para contrarrestar eso, hace falta ampliar el parque de generación de energía y concretar obras de transporte eléctrico para descomprimir una situación crítica que se arrastra desde hace años. Sin embargo, el gobierno de Milei no concretó ninguna obra, ni con fondos públicos ni privados, de cara a un verano que podría ser crítico.

En el sector energético son conscientes de este problema, a tal punto que el Ejecutivo nacional fue advertido por autoridades de Cammesa, la compañía mixta que administra el mercado mayorista eléctrico y se encarga del despacho diario de energía en todo el país. En caso de un repunte de la economía, no habría generación de energía para acompañar el crecimiento.

Cabe destacar que no se trata del sistema de distribución, que todos los veranos tienen problemas de la mano de empresas como Edelap, Edenor y Edesur, sino un colapso en el sistema de generación o en el de transporte por saturación en las redes.

Para evitar esto, las importaciones de electricidad desde Brasil (también de Paraguay y Uruguay) son fundamentales. Si las represas brasileñas no tienen agua suficiente por alguna sequía repentina, el país vecino podría no tener excedente de energía para enviar a la Argentina.