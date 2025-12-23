Milei participará del Foro de Davos

Javier Milei participará por tercer año consecutivo del Foro Económico Mundial que se realiza cada enero en Davos, Suiza. Así lo confirmó la organización del reconocido evento. Además, el propio presidente utilizó sus redes para hacerse eco de la noticia.

La nueva edición del Foro, que nuclea a más de tres mil personalidades, se llevará a cabo del 19 al 23 de enero de 2026 bajo el lema “Un espíritu de diálogo”.

“Fenómeno barrial”, escribió Milei en sus redes y citó la publicación del Foro que confirma su viaje a la a comuna Klosters-Serneus, situada en la región de Prettigovia/Davos.