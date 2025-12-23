Cristina se recupera “sin complicaciones”

Desde el Sanatorio Otamendi, donde permanece internada Cristina Fernández de Kirchner luego de presentar un cuadro de apendicitis, emitieron un nuevo parte médico por el cual informaron que la expresidenta “continúa su evolución”.

El escrito detalló que la paciente no presentó fiebre ni complicaciones hasta el momento, y que permanecerá internada “hasta completar el tratamiento pertinente”.