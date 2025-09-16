La Provincia rechazó los vetos de Milei

Como todos los lunes, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, brindó una conferencia de prensa. Sin embargo, esta vez estuvo acompañado de representantes del Ministerio de Salud y Economía, y de Alejandro Villar, director ejecutivo del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico.

“Nos pareció muy oportuno hacer una conferencia de prensa especial, vinculada con los vetos de Milei”, remarcó Bianco, en relación a quienes lo acompañaron. Al respecto, expresó: “Desde la Provincia le exigimos al Presidente que respete la Constitución y escuche al pueblo. Los y las bonaerenses han expresado en las urnas que están en contra de las políticas de ajuste y de ataque a los más vulnerables”.

Desde Salud, enfatizaron que “es necesario que los legisladores vuelvan a sancionar la Ley de Emergencia Pediátrica y que toda la comunidad sanitaria acompañe el reclamo de las y los trabajadores del Garrahan”. “El deterioro que está sufriendo el hospital en este tiempo va a tomar muchos años de trabajo y de esfuerzo para poder ser revertido”, agregaron.

Por su parte, al tomar la palabra, Villar indicó que “la Ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno nacional vetó intentaba llevar soluciones ante la situación crítica que viven las universidades en cuanto a su correcto funcionamiento, los salarios de sus trabajadores y el sistema de becas que otorga a los estudiantes”. En esa misma línea, señaló: “Convocamos a todos a participar el próximo miércoles de la marcha en rechazo a este veto en distintos puntos del país: la sociedad argentina va a demostrar que sigue defendiendo la educación pública”.

En cuanto al veto a la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, desde Economía calificaron la medida como “una enorme gravedad porque ataca al federalismo y a la autonomía de las provincias”.

“El proyecto surgió del consenso histórico entre los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad y fue sancionado por mayoría en el Congreso Nacional. Solicitamos al Gobierno nacional que revierta esta decisión y que modifique sus políticas económicas para generar un desarrollo inclusivo y equitativo en todo el territorio nacional”, soslayó.