El Wall Street Journal apuntó contra Karina Milei

El gobierno de Javier Milei atraviesa un momento crítico bajo la lupa de la prensa internacional. A días de las legislativas de octubre, dos de los diarios más influyentes del mundo, Financial Times y The Wall Street Journal, publicaron duros análisis en los que advierten que la combinación de turbulencias económicas, falta de consensos políticos y los escándalos en torno a Karina Milei ponen en jaque la estabilidad de la gestión.

El Financial Times describió que, tras un primer año de éxitos con la inflación en baja y respaldo popular a las medidas de austeridad, el oficialismo se enfrenta hoy a “la mayor crisis” desde el inicio de la administración. La recuperación económica se frenó, la derrota en la provincia de Buenos Aires —donde La Libertad Avanza perdió por 13 puntos frente al peronismo— encendió alarmas, y los mercados reaccionaron con una fuerte caída del peso y de los bonos soberanos.

En paralelo, el diario británico subrayó la creciente dificultad del Ejecutivo para aprobar proyectos clave en el Congreso, donde la falta de mayoría propia y las derrotas en votaciones sensibles —como financiamiento universitario y programas de emergencia— erosionaron la capacidad de gestión. Por primera vez, la aprobación presidencial cayó por debajo del 40%.

Por su parte, The Wall Street Journal puso el foco en la figura de Karina Milei, a quien definió como “el mayor problema” para el oficialismo. Según el medio estadounidense, la secretaria presidencial representa un riesgo directo para los planes de reformas estructurales y su imagen se vio golpeada por un escándalo de presuntos sobornos vinculados a contratos con farmacéuticas. Aunque el Gobierno niega las acusaciones, la controversia debilitó uno de los principales capitales políticos del presidente: la promesa de encabezar un proyecto “limpio” frente a la vieja clase dirigente.

Con los comicios cada vez más cerca, la mirada externa coincide en que la hermana del presidente se convirtió en el epicentro de las tensiones políticas y en un factor de incertidumbre tanto para los votantes como para los mercados internacionales.