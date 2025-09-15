Catalán jura como nuevo ministro del Interior

Hoy, Lisandro Catalán jura como ministro del Interior en Casa Rosada, en una ceremonia encabezada por el presidente Javier Milei. La jura, prevista para las 11.30, se da en un lunes cargado de actividades presidenciales que incluyen reuniones de mesa política y la presentación del Presupuesto 2026.

Catalán asume su cargo con el desafío de consolidar la gestión del ministerio en medio de la agenda electoral del oficialismo, buscando fortalecer su estructura de cara a las elecciones de octubre.