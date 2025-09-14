La Provincia salió en defensa del Conurbano

Tras la contundente victoria del peronismo en las elecciones del domingo pasado, la respuesta de militantes y trolls libertarios en redes sociales fue desprestigiar al votante bonaerense, en especial del Conurbano. Ante esto, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, publicó una serie de datos que muestran el aporte a la producción nacional de este territorio y cómo “el robo” de recursos federales correspondientes a las provincias por parte del Gobierno nacional afecta a su productividad.

“Ante el debate, es imprescindible insistir en que (el Conurbano bonaerense) es un territorio complejo y heterogéneo con una enorme potencia productiva, injustamente perjudicado en el reparto federal de recursos”, comenzó el funcionario su largo hilo de posteos en X.

Según López, los 24 municipios del Conurbano bonaerense acumulan el 28% del valor agregado industrial nacional, y el 50% del total de la Provincia: “Un verdadero motor de la industria nacional”.

Además, en este territorio opera más del 30% de las empresas industriales del país: 17.000 de las casi 24.000 firmas. Entre los sectores, sobresalen las industrias del metal, alimentaria, del plástico, textil y química.

En este camino, los partidos del Conurbano bonaerense generan el 32% del empleo industrial del país y casi el 67% del generado a nivel provincial. “Es indudable que el aporte de estos municipios es imprescindible para un modelo de crecimiento inclusivo”, destacó el ministro al respecto.

Por otra parte, López también resaltó que el Gran Buenos Aires concentra el 44% de la población económicamente activa y le da trabajo al 43% de las personas ocupadas de Argentina.

“Robo” de recursos

“La contribución de Provincia de Buenos Aires a Nación también se ve en los recursos. En lo que va del año, la recaudación nacional fue $130 billones, de los que la PBA aportó 38% y recibió menos de 7%. Esto es menor capacidad de inversión en escuelas, hospitales, viviendas e infraestructura de calidad”, expresó el funcionario.

Por último, López concluyó: “Cualquier análisis debe incluir el hecho de que la PBA es una de las mayores generadoras de riqueza de la Argentina, y somos una provincia solidaria; pero el desbalance en materia de recursos es muy pronunciado”.