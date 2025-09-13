Gobernadores cruzaron a Milei por el reparto de fondos

Los gobernadores que integran el frente Provincias Unidas (PU) se reunieron este viernes en Córdoba, en un gesto político de unidad frente al Gobierno nacional, luego de que el Presidente Javier Milei vetara la ley que disponía el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La decisión presidencial, que afecta directamente a las arcas provinciales y a programas sensibles en materia social, educativa y sanitaria, generó un fuerte rechazo entre los mandatarios.

El encuentro se desarrolló en el marco de la Exposición Rural de Río Cuarto y contó con la presencia del exgobernador y candidato a diputado Juan Schiaretti, el anfitrión Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes). Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) no participaron por cuestiones de agenda, aunque enviaron su apoyo.

Críticas a un modelo sin prioridades

“El de Javier Milei es un Gobierno cruel que no fija prioridades”, afirmó Llaryora, recordando que no sólo vetó los ATN sino también leyes vinculadas a la discapacidad, al financiamiento universitario y al Hospital Garrahan. En ese marco, agregó: “Hay una concepción cruel y sin sentido común. No­sotros le decimos sí al Garrahan”.

El gobernador cordobés insistió en que el modelo libertario “produce desempleo” y planteó que el frente PU busca erigirse como alternativa de cara a 2027. “Estamos construyendo un proyecto distinto, con una mirada productiva y sensata, que lleve a la Argentina en paz hacia adelante”, subrayó.

Reclamo por diálogo y federalismo

Los mandatarios coincidieron en que la falta de diálogo caracteriza a la gestión de Milei. “Necesitamos defender los recursos, no de las provincias, sino de la gente. No entiendo cómo el Gobierno no se sienta con los sectores a buscar una salida. Es imprescindible resolver el financiamiento universitario y el del Garrahan”, sostuvo Llaryora.

En este contexto, el veto a los ATN, lejos de fortalecer la institucionalidad, expuso la fragilidad de un Gobierno que confunde ajuste con gestión. Los gobernadores advierten que el costo de esta confrontación recaerá inevitablemente sobre los ciudadanos, profundizando las urgencias sociales y económicas en las provincias.