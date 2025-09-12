La industria volvió a mostrar una preocupante caída

La Unión Industrial Argentina (UIA) realizó un relevamiento cuyos resultados despertó las alarmas en el sector. La conclusión es que la industria se contrajo en julio ante la caída de la demanda interna y, en menor medida, el contrabando. De esta manera, acumula 13 meses sin poder alcanzar una dinámica expansiva.

El Centro de Estudios de la UIA presentó el estudio “Monitor de Desempeño Industrial (MDI)”, mediante el cual se le realizaron 19 preguntas a 787 empresas de diversas actividades, regiones y tamaños, entre el 4 y el 28 de agosto. El resultado arrojó que el sector se ubicó en 45,3 puntos en julio. Si bien si se compara con el mismo mes del 2024 el nivel aumentó, se encuentra por debajo de octubre del año pasado cuando rozó lo 50 puntos. Cabe destacar que esa cantidad de puntos solo se superó en 2021 y 2022.

Entre las principales variables predominaron los resultados negativos: el 36,3% de las empresas redujo su producción respecto al promedio del segundo trimestre, mientras que el 21,8% registró incrementos.

A su vez, el 43,5% reportó bajas en las ventas y solo el 18,6% subas.

Por el lado de las exportaciones, el 30,5% de las empresas encuestadas anunció caídas, mientras que los incrementos llegaron al 16,6%.

En materia de empleo, el 24,4% de las firmas señaló que redujo su dotación de personal. Este porcentaje es el más alto de la serie iniciada en 2021, además de ser similar al de abril del año pasado. En esa línea, las compañías que llevaron adelante recortes de personal fueron el 19,4%, una cifra que creció durante las últimas cuatro encuestas de este tipo.

Por otra parte, en el séptimo mes del año, las empresas moderaron su optimismo futuro y 40,1% advirtió por la caída de la demanda interna como la principal preocupación, seguida por el aumento de costos (21,4%).

Una menor proporción de empresas prevé mejoras su situación económica en los meses venideros (48,6% contra 57,8% en el relevamiento anterior), y más de la mitad advirtió por el incremento en la oferta informal de productos similares a los suyos por contrabando.

Asimismo, el 39,6% de los encuestados tuvo la necesidad de un crédito bancario y el 42,8% de estos admitió que no accedió al crédito requerido inicialmente.