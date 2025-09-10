Conadu anuncia medidas ante un posible veto a la ley universitaria

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anunció que lanzará un paro nacional si Javier Milei veta la Ley de Financiamiento Universitario. La medida se aplicaría inmediatamente después de que el veto se publique en el Boletín Oficial, según resolvió un plenario de secretarios generales.

Asimismo, la federación aprobó convocar a una Marcha Federal Universitaria en coincidencia con la sesión parlamentaria que debería tratar el eventual rechazo al veto. La Conadu también impulsa mantener acciones locales y nacionales para sostener la visibilidad del conflicto.

“El respaldo social al reclamo universitario es mayoritario, y los legisladores lo saben”, señaló el secretario general Carlos De Feo, quien insistió en que la próxima movilización debe presionar al Congreso para frenar “la política de ajuste que busca destruir la universidad”.

El gremio ya había realizado un plan de lucha con paros de 48 horas semanales hasta principios de septiembre, en apoyo a la ley sancionada el 22 de agosto.