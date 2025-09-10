El Gobierno sufre haber internacionalizado el escándalo de coimas

A la derrota electoral sufrida este domingo en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Javier Milei sumó un nuevo dolor de cabeza: la denuncia de espionaje ilegal impartida desde el Ministerio de Seguridad de la Nación por los audios filtrados atribuidos a Karina Milei generó un conflicto diplomático.

Es que el embajador argentino en Rusia, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, fue citado por la cancillería de Moscú para brindar explicaciones sobre la acusación de la ministra Patricia Bullrich de que espías rusos pudieron haber realizado tareas de inteligencia ilegal en la Casa Rosada para grabar a la secretaria general de la Presidencia y hermana de Javier Milei, en el marco del caso “audios de las coimas”.

“Se le informó al embajador de la Argentina que la parte rusa rechaza firmemente las acusaciones” de la ministra, que considera “infundadas”, en tanto en cuanto “no tienen pruebas”, reza un comunicado del Ministerio de Exteriores ruso.

Además, “se señaló la existencia del Tratado entre Rusia y la Argentina de asistencia legal recíproca en materia penal, que establece un procedimiento para la interacción correspondiente de las estructuras competentes de los dos países”, indicó la Cancillería. Añadió que las declaraciones de Bullrich “no ayudan a mantener relaciones constructivas de amistad que existen” entre ambas naciones.

En este sentido, Moscú “lamenta que Buenos Aires no esté dispuesto a avanzar en el camino de su desarrollo progresivo”.

Finalmente, la Cancilleria rusa confía en que recibirá de la parte argentina “una explicación detallada” de las “inaceptables declaraciones” de la ministra “lo antes posible”.

También Uruguay

En paralelo, se conoció que Fernando Soto, mano derecha de Bullrich, no contento con pedir el allanamiento de domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, ahora hizo una ampliación de denuncia en Comodoro Py, en el marco del mismo expediente en que se apuntó a la Federación Rusa. También cargó contra el canal de streaming uruguayo Dopamina, que desafió la medida cautelar impuesta por el juez federal Maraniello, que prohibió los audios atribuidos Karina Milei en un claro caso de censura previa, y reprodujo las grabaciones al aire.

“Se ha difundido un nuevo audio, que también habría sido obtenido en forma clandestina e ilegal, publicado en la red social X por el usuario Dopamina, donde se publica un audio atribuido a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que mencionaría a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Dicho audio, cuya veracidad no podemos afirmar, habría sido obtenido en forma ilícita y clandestina en la oficina de la Presidencia de la Cámara de Diputados”, afirmó Soto en la ampliación de denuncia.

La acusación no pasó desapercibida en el país vecino: la dirigencia política uruguaya en su conjunto reaccionó. Diputados y senadores del Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional criticaron el accionar de la administración milesita, se solidarizaron con los periodistas atacados y respaldaron la libertad de expresión.