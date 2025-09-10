Nula reacción política de Milei ante la derrota

El peor momento de La Libertad Avanza como gobierno, resaltado por el escándalo de coimas que envuelve a la secretaria presidencial Karina Milei y a los Menem, culminó con una derrota electoral por 13 puntos en provincia de Buenos Aires. Sin embargo, Javier Milei descartó que haya cambios en el Gabinete.

En una tibia respuesta, el Presidente lanzó tres mesas políticas. La primera de ella incluye una reunión semanal con sus principales ministros: Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem; y el vocero presidencial Manuel Adorni. Más allá de esta mesa, se supone que debería tener diálogo fluido con ellos, por lo que su lanzamiento no dice nada en sí.

En este camino, este martes la mesa debutó y, tras la reunión, Casa Rosada emitió un comunicado para expresar que no habrá ningún cambio en su política: “Defenderemos el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad, la libertad avanza o Argentina retrocede”.

En paralelo, también se reactivó la “mesa de la provincia de Buenos Aires”, encabezada por Sebastián Pareja, presidente de LLA en Provincia y uno de los operadores políticos de mayor confianza de Karina. Tras una primera reunión, expresaron autocrítica: desde “subestimamos al PJ y su aparato” hasta “no logramos movilizar al electorado”.

Por último, el Gobierno nacional anunció una mesa de diálogo con gobernadores. Sin embargo, los mandatarios provinciales hicieron trascender “poco entusiasmo” con la convocatoria. En este sentido, exigen una concesión por parte del Ejecutivo nacional, que podría ser no vetar la ley, aprobada ya por el Congreso, que plantea cambios en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional. No obstante, desde Casa Rosada dan por hecho el veto.

Milei no viaja

Milei suspendió su viaje a España previsto para el jueves 11 de septiembre tras la dura derrota electoral.

El Presidente esperaba presenciar la celebración del segundo encuentro de los Patriots, convocado por el partido opositor VOX, que se celebrará 13 y 14 de septiembre en el Palacio de Vistalegre de Madrid.