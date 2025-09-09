Milei amplía la mesa política y convoca a los gobernadores

El gobierno de Javier Milei confirmó este lunes un viraje en su estrategia política tras el revés en las elecciones legislativas bonaerenses, las derrotas sufridas en el Congreso y las denuncias de corrupción que golpean al oficialismo. A través de un mensaje en X, el vocero presidencial Manuel Adorni informó que el Presidente resolvió conformar una mesa política nacional integrada por Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y el propio Adorni.

Según explicó, el jefe de Gabinete fue instruido para convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores, mientras que en la provincia de Buenos Aires se ampliará el esquema con el objetivo de contener a referentes locales del espacio. La medida se anuncia en medio de un clima de incertidumbre y busca dar una señal de fortaleza tras semanas marcadas por tropiezos.

El oficialismo enfrenta un escenario complejo. La derrota electoral en el distrito más poblado del país expuso la falta de estructura política en la provincia, mientras que en el Congreso se acumulan fracasos en proyectos centrales y la imposibilidad de consolidar mayorías legislativas.

En ese contexto, la creación de una mesa política intenta mostrar cohesión y capacidad de diálogo, pero se asemeja más a un movimiento defensivo que a un cambio real de rumbo. La fragilidad de la gestión libertaria queda al descubierto y el gesto presidencial, lejos de despejar las dudas, exhibe un Gobierno que corre detrás de los problemas en lugar de anticiparlos.