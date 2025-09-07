Axel Kicillof, tras la victoria en Buenos Aires: “Es una alegría reparadora, le vinimos a poner freno al gobierno de Milei”

Desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró este domingo por la noche el contundente triunfo del peronismo sobre La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses.

Acompañado por funcionarios de su administración, candidatos y dirigentes del PJ, el mandatario bonaerense brindó un encendido discurso en el que apuntó directamente al Gobierno nacional y ratificó su liderazgo dentro del espacio.



Rodeado por la militancia que coreaba “es para Axel la conducción” y “se siente, se siente, Axel presidente”, Kicillof comenzó sus palabras con una serie de agradecimientos, y luego abordó el trasfondo político de la jornada electoral:



“Yo sé que estamos en una etapa y en una época donde nuestra gente, nuestro pueblo, la está pasando mal, muy mal. Pero la verdad es que permitámonos disfrutar este momento y este intervalo, de una alegría reparadora y necesaria”, expresó.



“Veníamos a festejar que con una boleta le veníamos a poner freno a este gobierno de Milei, y acá estamos”, enfatizó.



En esa línea, el gobernador remarcó las diferencias entre la gestión provincial y el Ejecutivo nacional:

“En esta etapa tan compleja, es la primera vez prácticamente que hay un gobierno nacional de esta orientación y de este signo tan extravagante y bizarro. Pero al mismo tiempo, la provincia se gobierna desde una mirada tan distinta a lo que pasa en la Nación.

Dijimos que el gobierno que encabezamos iba a funcionar como un escudo y como una red para defender y proteger en la medida de las posibilidades a nuestro pueblo", sostuvo.

Kicillof también denunció el ahogo financiero por parte del Gobierno nacional:

“1,2 millones de millones de pesos nos arrebató el gobierno nacional. Nos atacaron, nos insultaron una y mil veces. Nosotros nunca respondimos con agresión. Nunca respondimos con maltrato. Nos dedicamos a trabajar, a trabajar y a trabajar por la provincia", subrayó.



En el cierre de su discurso, lanzó un mensaje directo al presidente Javier Milei:

“Milei, el pueblo te dio una orden: no podés gobernar para los de afuera, para las corporaciones, para los que más tienen. Escuchá al pueblo. Tenemos que imperiosamente reunirnos como autoridad de la provincia donde habita el 40% de los argentinos y argentinas. Espero el llamado. Tené el coraje y la valentía de llamar, trabajar y ponernos de acuerdo”, instó.



Con este resultado electoral, Kicillof se posiciona no solo como uno de los referentes más fuertes del peronismo actual, sino también como una figura central en la disputa política nacional. La victoria en territorio bonaerense representa, en palabras del propio mandatario, una señal clara de que “hay otro camino posible” y una alternativa frente al modelo libertario.



